НОК України звернувся до МОК з листом щодо недопуску кандидатури від РФ до Комісії атлетів FIE

Національний олімпійський комітет, Міністерство молоді та спорту та Федерація фехтування України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації фехтування (FIE) з офіційною позицією щодо недопуску кандидатури громадянки РФ Софії Вєлікої до Комісії атлетів FIE.

"Софія Вєлікая – громадянка РФ, майор збройних сил Росії (за офіційною інформацією сайту ЦСКА), довірена особа путіна на виборах 2024 року. За критеріями МОК, така особа не може бути визнана нейтральною, не має права брати участь у міжнародному спортивному русі – тим паче претендувати на представництво інтересів атлетів світу", - йдеться у повідомленні НОК у Телеграмі у п'ятницю.

Підписанти листа наголошують, що FIE порушує власні принципи та рекомендації МОК від 28 березня 2023 року.

Україна закликає FIE перевірити наведені у листі факти та вжити заходів, щоб не допустити участі Софії Вєлікої у виборах до Комісії атлетів.