ГО "Епіцентр дітям" і школа фонду "Реал Мадрид" запускають конкурс дитячих талантів "Реальні герої"
Громадська організація “Епіцентр дітям”, що розвиває мережу шкіл фонду “Реал Мадрид” в Україні, запускає національний конкурс дитячих талантів “Реальні герої” для заохочення дітей до активного способу життя.
Як повідомила пресслужба компанії "Епіцентр", за результатами конкурсу 10 переможців зможуть поїхати в Карпати у літній табір соціально-спортивних шкіл фонду “Реал Мадрид”. Ще 30 дітей отримають подарункові набори.
“В час, коли інформаційне поле насичене тривожними новинами, вкрай важливо дати дітям позитивну емоцію, віру в себе і стимул до активного дозвілля", – зазначає віцепрезидент ГО “Епіцентр дітям” Тарас Герега.
Конкурс триватиме з 27 травня по 10 червня. Участь можуть взяти діти віком від 10 до 17 років.
Проєкт реалізується у співпраці з компаніями “Епіцентр” та “Карпатська Джерельна", зазначається у повідомленні.
З детальними умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті ГО “Епіцентр дітям”.