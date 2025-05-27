Інтерфакс-Україна
Спорт
17:18 27.05.2025

ГО "Епіцентр дітям" і школа фонду "Реал Мадрид" запускають конкурс дитячих талантів "Реальні герої"

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ГО "Епіцентр дітям" і школа фонду "Реал Мадрид" запускають конкурс дитячих талантів "Реальні герої"

Громадська організація “Епіцентр дітям”, що розвиває мережу шкіл фонду “Реал Мадрид” в Україні, запускає національний конкурс дитячих талантів “Реальні герої” для заохочення дітей до активного способу життя.

Як повідомила пресслужба компанії "Епіцентр", за результатами конкурсу 10 переможців зможуть поїхати в Карпати у літній табір соціально-спортивних шкіл фонду “Реал Мадрид”. Ще 30 дітей отримають подарункові набори.

“В час, коли інформаційне поле насичене тривожними новинами, вкрай важливо дати дітям позитивну емоцію, віру в себе і стимул до активного дозвілля", – зазначає віцепрезидент ГО “Епіцентр дітям” Тарас Герега.

Конкурс триватиме з 27 травня по 10 червня. Участь можуть взяти діти віком від 10 до 17 років.

Проєкт реалізується у співпраці з компаніями “Епіцентр” та “Карпатська Джерельна", зазначається у повідомленні.

З детальними умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті ГО “Епіцентр дітям”.

Теги: #спорт #епіцентр #конкурс #реальні_герої

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