Інтерфакс-Україна
Спорт
19:00 03.05.2025

Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"

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Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"
Фото: https://kyivcity.gov.ua/news

Мер Києва Віталій Кличко прийшов підтримати ветеранів – учасників змагань "Київ незламний" та підкреслив, що це справжні герої, які навіть після поранень демонструють незламність, силу духу та спортивний характер. Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"Привітав учасників спортивного заходу  "Київ незламний". Традиційних змагань для ветеранів та військових, які щорічно з 2019 року проводить ГО "Федерація стронгмену України" за підтримки столиці. Поспілкувався з учасниками, подякував їм за захист України, за їх силу волі та характеру", – написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що у змаганнях беруть участь більше 500 спортсменів з  різних куточків України.

"Це ветерани, хлопці, які отримали поранення, але залишаються активними членами суспільства і далі продовжують займатися спортом, показуючи характер, силу духу і незламність", - наголосив Кличко.

Мер висловив упевненість, що спорт допомагає як в реабілітації після поранень, так і в психологічній адаптації до мирного життя.

За словами Кличка, змагання відбуваються в 6 адаптивних видах спортивних дисциплін: жим лежачи, веслування на тренажері "Concept-2", ривок гирі, ейрбайк, стронгмен/інвастронг.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вручив відзнаки від столиці ветеранам - учасникам національної збірної Ігор Нескорених, які відбулися в Канаді. Серед 35 учасників національної збірної було 10 захисників-киян. Українські спортсмени разом вибороли 30 медалей.

 

Теги: #змагання #ветерани #київ_незламний #кличко

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