Відбувся перший Всеукраїнський турнір з військово-технологічного спорту

Фото: Мінспорту

Відбувся перший офіційний Всеукраїнський турнір з військово-технологічного спорту, повідомило Міністерство молоді і спорту.

"Військово-технологічний спорт активно розвивається в умовах повномасштабної війни. Цей напрямок відкриває нові можливості для спортсменів, інженерів, військових фахівців та всіх, хто прагне поєднувати технології, змагання та реальний бойовий досвід", - йдеться у повідомленні міністерства.

Захід об’єднав льотні школи, підрозділи Збройних сил України, операторів дронів, інженерів, тренерів та спортсменів, які не просто демонстрували технічні можливості, а й створювали нову екосистему прикладного спорту — спортивну, інженерну й військову водночас.

Організатором заходу виступила громадська організація "Федерація військово-технологічного спорту України" за підтримки Мінспорту та Міністерства оборони України.

У лютому Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту. Військово-технологічний спорт об’єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір.