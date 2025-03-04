Мінспорту позбавило шахіста Карякіна і футболістів Тимощука і Каладзе спортивних звань

Міністерство молоді і спорту позбавило шахіста Сергія Карякіна і футболістів Анатолія Тимощука і Каху Каладзе спортивних звань.

Згідно з наказом міністерства №1181 від 27 лютого, ряд спортсменів позбавлено 21 звання "Майстер спорту України", зокрема, серед іншого це стосується шахіста Сергія Карякіна і футболіста Анатолія Тимощука.

Також 8 спортсменів позбавлено 9-ти звань "Майстер спорту України міжнародного класу", зокрема, шахіста Карякіна і футболіста Каху Каладзе.

Крім того, Карякіна і Тимощука позбавили звань "Заслужений майстер спорту України".

Серед іншого, тренер з велосипедного спорту Сергій Степаненок позбавлений звання "Заслужений тренер України".

Як повідомлялося, в Україні 7 тренерів і 37 спортсменів позбавили 54 спортивних звань у 2022-2023 роках, а також 3 тренерів і 26 спортсменів позбавлено 37 спортивних звань у 2024 р. у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією.