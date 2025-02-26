Спорт

10:11 26.02.2025

Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту

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Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту

Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту.

"Військово-технологічний спорт об’єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір. Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії. Наразі вже працює Федерація військово-технологічного спорту України, яка й буде розвивати цей вид спорту", - йдеться в повідомленні міністерства.

Очікується, що молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі, а студенти технічних спеціальностей отримають практичний досвід роботи з інноваційними технологіями.

"Військово-технологічний спорт також відкриває можливості для ветеранів, які можуть використовувати свої навички у новій формі – навчати молодь, брати участь у змаганнях та тестувати інновації", - додали у відомстві.

Зазначається, що офіційний статус сприятиме організації системи змагань на всіх рівнях, в тому числі проведення перших міжнародних (за підтримки органів державної влади та місцевого самоврядування).

Серед іншого, повідомляється, що заплановано інтеграцію цього виду спорту у навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів.

"Україна має унікальний досвід та прагне стати світовим лідером у військово-технологічному спорті. Попереду – створення професійних ліг, міжнародні турніри та залучення партнерів для розвитку виду спорту", - зауважили в Мінспорту.

Теги: #спорт #мінспорту #дрони

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