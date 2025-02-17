Інтерфакс-Україна
Спорт
13:06 17.02.2025

Збірна України завоювала 30 медалей на Invictus Games-2025 у Канаді

1 хв читати
Збірна України завоювала 30 медалей на Invictus Games-2025 у Канаді

Національна збірна України завоювала 30 медалей на "Іграх Нескорених" (Invictus Games) 2025 року у Ванкувері-Вістлері (Канада).

Зокрема, українські атлети вибороли 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових медалей.

З такими показниками Україна посіла третє місце у загальному медальному заліку. Попереду опинилася Австралія (36 медалей, з яких 19 золотих) і США (55 медалей, з яких 23 золоті).

Як повідомлялося, у 2025 році Україна вп’яте взяла участь в Іграх Нескорених. Українська команда складала з 35 військовослужбовців та ветеранів, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року.

У Invictus Games в 2017 році в Торонто Україна завоювала 14 медалей, в 2018 році в Сіднеї – 20 медалей, у 2022 році в Гаазі – 16 медалей і в 2023 році в Дюссельдорфі – 34 медалі.

Теги: #invictus_games #нагороди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 21.05.2025
Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

17:09 06.05.2025
Зеленський в День піхоти відзначив воїнів нагородами

Зеленський в День піхоти відзначив воїнів нагородами

11:53 05.05.2025
Сирський нагородив бійців, задіяних в Курській операції

Сирський нагородив бійців, задіяних в Курській операції

16:21 30.04.2025
Зеленський відзначив держнагородами воїнів-прикордонників

Зеленський відзначив держнагородами воїнів-прикордонників

16:50 16.04.2025
Зеленський відзначив нагородами працівників ОПК

Зеленський відзначив нагородами працівників ОПК

18:58 11.04.2025
Зеленський відвідав поранених військових на Дніпропетровщині і відзначив їх державними нагородами

Зеленський відвідав поранених військових на Дніпропетровщині і відзначив їх державними нагородами

12:55 14.03.2025
Зеленський відзначив держнагородами більше 300 воїнів

Зеленський відзначив держнагородами більше 300 воїнів

17:13 06.02.2025
Зеленський відзначив держнагородами учасників курської операції і надав українське громадянство воїнам-іноземцям

Зеленський відзначив держнагородами учасників курської операції і надав українське громадянство воїнам-іноземцям

17:01 05.02.2025
Зеленський відзначив нагородами фахівців Державної спеціальної служби транспорту

Зеленський відзначив нагородами фахівців Державної спеціальної служби транспорту

14:34 24.01.2025
Зеленський відзначив нагородами працівників Служби зовнішньої розвідки

Зеленський відзначив нагородами працівників Служби зовнішньої розвідки

ВАЖЛИВЕ

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

Україна проведе домашній матч плейоф Ліги націй УЄФА з Бельгією в іспанській Мурсії

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

Ще два "золота" є в України у фіналі Паралімпійських ігор у Парижі

ОСТАННЄ

Маріно Пушич покинув ФК "Шахтар"

Антидопінгова асоціація тимчасово відсторонила легкоатлетку Бех-Романчук через підозру в допінгу

Збірна України з волейболу розпочала підготовку до міжнародного сезону

Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"

Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026

Кабмін призначив 50 стипендій тренерам, які забезпечують підготовку до Олімпіади-2026 в Італії і Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі

Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі"

Рада підтримала законопроєкт щодо адаптивного спорту

Усик проведе бій з Дюбуа за пояс абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі 12 липня на стадіоні "Вемблі" – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА