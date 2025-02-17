Збірна України завоювала 30 медалей на Invictus Games-2025 у Канаді

Національна збірна України завоювала 30 медалей на "Іграх Нескорених" (Invictus Games) 2025 року у Ванкувері-Вістлері (Канада).

Зокрема, українські атлети вибороли 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових медалей.

З такими показниками Україна посіла третє місце у загальному медальному заліку. Попереду опинилася Австралія (36 медалей, з яких 19 золотих) і США (55 медалей, з яких 23 золоті).

Як повідомлялося, у 2025 році Україна вп’яте взяла участь в Іграх Нескорених. Українська команда складала з 35 військовослужбовців та ветеранів, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року.

У Invictus Games в 2017 році в Торонто Україна завоювала 14 медалей, в 2018 році в Сіднеї – 20 медалей, у 2022 році в Гаазі – 16 медалей і в 2023 році в Дюссельдорфі – 34 медалі.