Свириденко - принцу Гаррі: Наша мрія – проведення Ігор Нескорених в Україні

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з британським принцом Гаррі роботу з реабілітації та відновлення українських військових та подякувала за його підтримку їх після служби, зокрема, на Іграх Нескорених.

"Мала зустріч з принцом Гаррі під час його поїздки до Києва… Поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякувала принцу за підтримку наших українських військових після служби на різних майданчиках, в тому числі на Іграх Нескорених", - написала вона в телеграмі.

За словами прем'єрки, ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014 році. Україна бере участь в них з 2017 року. Відтоді вони стали популярними серед українських військових.

"Цього року на Іграх Україну представляла рекордна за розміром збірна із 35 учасників. Тепер наша мрія - Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність - це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці", - зазначила вона.

Крім того, Свириденко показала британському принцу наслідки влучання російського "Іскандера" в будівлю Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося, принц Гаррі, герцог Сассекський, здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення від українського уряду, заявивши, що хоче зробити все можливе, щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення у війні проти РФ.