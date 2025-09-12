Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

Принц Гаррі, герцог Сассекський здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення від українського уряду, заявивши, що хоче зробити все можливе, щоб допомогти одужати тисячам військовослужбовців, які отримали серйозні поранення у війні проти РФ, планується його зустріч з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, пише британська газета The Guardian в п'ятницю.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення… Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям донести це до себе, тому що легко втратити чутливість до того, що відбувається", - сказав він в коментарі виданню в нічному поїзді до столиці України.

Газета ілюструє повідомлення його фотографією на платформі київського залізничного вокзалу, де він вітається з зустрічаючою стороною.

"Під час поїздки до столиці України він та команда з його фонду "Ігри нескорених" (Invictus Games Foundation) мають намір детально розповісти про нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених, з кінцевою метою надання допомоги всім регіонам країни. Раніше цього року було підраховано, що війна в Україні вже залишила 130 тисяч людей з постійною інвалідністю, і уряд тепер поставив реабілітацію через спорт у центр своєї політики допомоги ветеранам", - йдеться в повідомленні.

Принц сказав, що спочатку його запросила до Києва засновниця та генеральна директорка львівського травмацентру Superhumans Ольга Руднєва, яка сказала йому, що "найбільший вплив ви матимете, коли приїдете до Києва". Потім прийшло офіційне запрошення.

Під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він проведе час з 200 ветеранами, яких також запросили. Він також зустрінеться з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

За його словами, поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами, а також побачити деякі руйнування на власні очі. Хоча дворічні Ігри Нескорених були центральною темою значної частини роботи фонду, він розширює свої програми спортивного відновлення, щоб допомогти забезпечити можливості для реабілітації поза основними іграми, зокрема шляхом надання спортивного спорядження в Україні.