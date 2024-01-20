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06:33 20.01.2024

Принц Гаррі відкликає позов про наклеп проти британського таблоїда

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Принц Гаррі відкликає позов про наклеп проти британського таблоїда

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, у п'ятницю відкликав свій позов про наклеп проти видавця газети Mail on Sunday за статтю про заходи щодо забезпечення його безпеки, а його представник заявив, що принц хоче зосередитися на безпеці своєї сім'ї, повідомляє Reuters.

Гаррі, молодший син короля Чарльза, подав до суду на Associated Newspapers через статтю 2022 року, у якій стверджували, що він запропонував оплатити тільки поліцейську охорону, після того, як він розпочав окрему судову тяганину з британським урядом.

У доповіді 39-річного Гаррі також звинувачували у спробі ввести громадськість в оману щодо своєї готовності оплачувати охорону порядку, яку було знято після того, як він відійшов від королівських обов'язків 2020 року.

У грудні Гаррі програв спробу відмовити газеті в захисті за позовом про наклеп, що означає, що йому, найімовірніше, довелося б давати свідчення у Високому суді Лондона наприкінці цього року.

Daily Mail, споріднене видання Mail on Sunday, повідомило, що Гаррі, герцог Сассекський, відмовився від позову за кілька годин до того, як його адвокати мали передати відповідні документи.

Газета повідомила, що тепер він буде зобов'язаний оплатити витрати газети в розмірі ₤ 250 тис., а також свої власні витрати, які, на її думку, становлять ₤ 500 тис. Адвокат Гаррі і представник Associated відмовилися від коментарів.

Представник принца, який сказав, що судові витрати ще не визначено, заявив, що принц Гаррі відкликав позов, бо хоче зосередитися на безпеці своєї сім'ї і на своїй справі проти британського уряду у зв'язку з рішенням позбавити його автоматичного поліцейського захисту, коли він перебував у Великій Британії.

Теги: #позов #великобританія #принц_гаррі

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