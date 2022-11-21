Спорт

10:03 21.11.2022

Українська національна команда військовослужбовців і ветеранів візьме участь в Invictus Games у Дюссельдорфі в 2023 р.

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Українська національна команда військовослужбовців і ветеранів візьме участь в Invictus Games у Дюссельдорфі в 2023 р.

Українська національна команда військовослужбовців і ветеранів візьме участь у міжнародних спортивних змаганнях Invictus Games у німецькому Дюссельдорфі в 2023 році.

"Мінветеранів отримало запрошення від голови Фонду "Ігор нескорених" лорда Аллена для українських ветеранів і поранених військовослужбовців узяти участь в Invictus Games, які відбуватимуться 9-16 вересня 2023 року в місті Дюссельдорфі. У свою чергу міністерство офіційним листом повідомило організаційному комітету Ігор про готовність узяти участь національної збірної команди України в "Іграх нескорених", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що вже відбулася засновницька нарада Мінветеранів із силовими відомствами та Міністерства молоді і спорту щодо створення прозорих і рівних умов відбору учасників всеукраїнських змагань.

Також Мінветеранів розробляє нормативно правові акти для врегулювання процесу організації та забезпечення підготовки й участі збірної команди України в Invictus Games у 2023 році.

Зокрема, розробляються критерії та порядок відбору учасників Всеукраїнських змагань відповідно до правил Invictus Games Düsseldorf-2023, тривають переговори з потенційними організаторами та визначається місце проведення тренувань.

Крім того, розпочато процес формування команди менеджерів, відбуваються переговори з кандидатом на посаду головного менеджера збірної команди, залучаються інші необхідні фахівці для команди забезпечення.

"Ми плануємо, що Всеукраїнські змагання з відбору кандидатів до складу національної збірної для участі в "Іграх нескорених" відбудуться у квітні 2023 року, а реєстрація кандидатів на участь у змаганнях почнеться орієнтовно у січні", - йдеться в повідомленні.

Invictus Games ("Ігри нескорених") - міжнародні спортивні змагання, започатковані в 2014 році як спосіб відновлення і реабілітації поранених ветеранів війни та військовослужбовців за допомогою занять адаптивними видами спорту в оточенні побратимів, друзів і членів родини. Україна бере участь в Іграх з 2017 року.

Теги: #invictus_games

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