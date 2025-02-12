Інтерфакс-Україна
Спорт
14:25 12.02.2025

Мінспорту і НОК не володіє інформацією про кількість українських спортсменів, які змінили спортивне громадянство

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Мінспорту і НОК не володіє інформацією про кількість українських спортсменів, які змінили спортивне громадянство

Ні Міністерство молоді і спорту України, ні Національний олімпійський комітет України (НОК) не володіють інформацією про кількість українських спортсменів, які змінили спортивне громадянство, і кількість іноземних спортсменів, які отримали спортивне громадянство України.

"Олімпійською хартією, статутом НОК України та чинним законодавством України не передбачено зобов'язань НОК України щодо збирання та зберігання інформації про зміну спортивного громадянства громадянами України та/або іноземними громадянами. До компетенцій НОК України віднесено виключно скорочення або відміна від 3-х річного терміну заборони атлетам виступати за іншу країну на Олімпійських іграх", - йдеться у відповіді НОК на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, агентство цікавилося інформацією, скільки українських спортсменів в 2022-2024 роках змінили спортивне громадянство, а також скільки іноземних спортсменів в ці роки отримали чи втратили спортивне громадянство України.

Також в НОК повідомили, що відповідно до рішення виконкому комітету від грудня 2015 року, з метою захисту інтересів спортсменів України та збереження конкурентоздатності національної збірної команди України прийнято рішення не погоджувати скорочення та відміну 3-х річного терміну заборони виступати за іншу країну, незалежно від причин зміни громадянства.

Крім того, у відповіді на запит зазначається, що в період з 2022 по 2024 рік НОК України не погоджував скорочення та відміну 3-х річного терміну заборони атлетам виступати на іншу країну на Олімпіаді.

Серед іншого, в Комітеті заявили, що запитувана агентством інформація може бути в розпорядженні Міністерства молоді і спорту України.

В той же час, в самому Мінспорта на запит "Інтерфакс-Україна" зазначили, що питання ведення реєстру українських і міжнародних спортсменів із зазначенням спортивного громадянства не належить до компетенції відомства, а також що міністерство не володіє інформацію про зміну атлетами спортивного громадянства.

Теги: #мінспорту #нок

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