1,15 млрд грн клієнти Sense Bank вклали у військові облігації

Sense Bank заявив, що за лютий 2024 року клієнти банку підтримали економіку України й ЗСУ на понад мільярд гривень, купуючи військові облігації та переказуючи кошти з програми лояльності Cash'u Club на допомогу українському війську.

За місяць власники Sense-карток інвестували 1,15 млрд грн в еквіваленті у військові облігації. Це левова частина вкладів у всі ОВДП, сума яких складає 1,44 млрд грн в еквіваленті.

Також у банку розповіли, що в лютому 3 340 клієнтів переказали на військову допомогу 227 740 своїх бонусів Cash'u. У середньому кожен із них перевів бонуси на підтримку ЗСУ 7 разів. Один бонус дорівнює одній гривні.

У програмі лояльності Cash’u Club беруть участь усі клієнти Sense Bank, отримуючи до 6% кешбеку у вибраних категоріях (щомісяця їх від 2 до 7). Перевести накопичені бонуси на потреби армії можна у застосунку Sense SuperApp:

1. На головному екрані перейди в розділ Cash'u Club

2️. Тисни на "+" та вибирай "Допомогу ЗСУ бонусами"

3️. Переказуй бонуси ЗСУ

Раніше Sense Bank заявив, що першим в Україні надав можливість купувати гривневі військові ОВДП онлайн — у цифровому банку Sense SuperApp. У вересні 2022 року для клієнтів банку в онлайн форматі стала доступна й купівля в іноземній валюті — євро чи долар. Під час воєнного стану всі операції з ОВДП проводяться без комісій.

Sense Bank – системно важливий український банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 130 відділеннях по всій Україні, а також в онлайн-банку Sense SuperApp. У банку працює близько 4 тисяч співробітників.