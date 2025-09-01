Київ готується до святкування Дня народження Андріївського узвозу: фестиваль мистецтва, музики та поезії відбудеться 6–7 вересня

У перші вихідні вересня Андріївський узвіз, одна з найвідоміших історичних вулиць столиці, вже у восьмий раз відзначатиме свій День народження яскравим мистецьким фестивалем.

Фестиваль об’єднає музикантів, поетів, художників та гостей з усієї України і триватиме 6 та 7 вересня з 12:00 до 20:00. Вхід на всі події вільний.

"Вже восьмий рік поспіль у цьому сакральному місці столиці ми збираємося, щоб вшанувати силу української культури. Тут завжди панує дух творчості, віри в незалежність, незламність і перемогу. І саме завдяки мужності та самовідданості наших захисників із Збройних Сил України ми сьогодні маємо змогу проводити цей фестиваль - відкрито, вільно, з любов’ю до життя. У час, коли повітряні тривоги, втрати та виклики війни стали частиною нашої реальності, ми особливо цінуємо завзяття, з яким українці протистоять ворогові. Цьогорічне святкування - це не просто День народження улюбленої київської вулиці. Це акт культурного спротиву, мистецька відповідь на спроби зламати наш дух. Ми запрошуємо всіх долучитися до нашого великого родинного свята, щоб підтримати українських митців, поетів, дизайнерів, акторів - тих, хто щодня творить світло навіть у найтемніші часи", - розповіла головний організатор заходу Тетяна Митрофанова.

Фестиваль став можливим завдяки підтримці соціально відповідального бізнесу - фармацевтичній компанії Farmak, ресторації "За двома зайцями", KAC GROUP, медичній групі PORCELAIN, а також благодійних організацій ROTARY KYIV та БО "Омріяна Країна", які вкотре доводять, що добро - це не гасло, а дія.

Фестиваль розпочнеться 6 вересня ранковим забігом "За Мир" і відбудеться поетично-музична містерія, виступи танцюристів та майстер-класи з ретро-танцю. Київськими вулицями проїде велосипедний ретро круїз, який вже став улюбленим серед мешканців міста. Увечері на гостей чекає концерт із сучасними інтерпретаціями народних українських пісень, а завершиться день феєричним виступом Миколи Марусика.

Програма фестивалю передбачає виступи понад десяти колективів, серед яких Вишгородський дитячо-юнацький духовий оркестр "Водограй", оркестр "Гармонія" з Таращі, зразковий аматорський духовий оркестр "Берег" з Рівненщини, а також студія естрадно-духової музики "Сувенір" з Києва. Традиційно до святкування долучиться Капела ім. Л.Ревуцького - єдиний в Україні професійний академічний чоловічий хор, який восьмий рік поспіль прикрашає фестиваль своїм виступом.

Серед вокально-хореографічних учасників - ансамбль "Зернятко", лауреат міжнародних конкурсів та володар Гран-прі, який представить барвисту програму з українськими народними піснями, танцями та сучасними композиціями.

Окрему увагу організатор фестивалю ГО "Андріївський Узвіз" звертає на поетичну сцену, де виступлять понад десять авторів, серед яких поетка з Маріуполя Оксана Стоміна, етномузикологиня Дара, письменниця Ірена Вазерцева, digital-поетка Відверта Берта, а також рекордсменка України Ірена Слута, яка читала власні тексти безперервно протягом 24 годин.

7 вересня вперше на Андріївському узвозі лунатимуть твори у виконанні військового оркестру Національного університету оборони України під керівництвом військового диригента, майора Дмитра Дехтярьова.

"Цього разу фестиваль має особливу мету - він благодійний. Протягом двох днів будуть збиратися донати для майстерні роти радіоелектронної боротьби 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, де вже четвертий рік служить - військовий, митець Микола Марусик, який приїде спеціально з фронту, щоб виступити перед гостями. Цей фестиваль - не просто культурна подія. Це жест вдячності, підтримки та віри в перемогу," – підсумувала організаторка Тетяна Митрофанова.