Інтерфакс-Україна
Події
21:01 07.11.2025

Зеленський зустрівся з діячами культури

1 хв читати
Зеленський зустрівся з діячами культури

Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України Володимир Зеленський зустрівся з діячами культури, повідомляє Офіс президента у п'ятницю.

"Рускіє", безумовно, хочуть знищити все, що в нас є. Я хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте українську культуру. Для нас усіх культура важлива. І хочемо показати це не словами, а діями. Ми збільшуємо бюджет Міністерства культури на 40%, це тільки початок", – наголосив Зеленський.

Президент акцентував, що є кілька пріоритетів. "Перший – максимально вкладати гроші у створення власного україномовного контенту, і буде багато різних програм, які держава підтримуватиме. Друге – захистити культурне надбання України, яке вже створене. Відкритий фонд, до якого будуть залучені іноземні гроші, є конкретні домовленості, і ці ресурси максимально вкладатимуть у захист і відновлення культурної спадщини", - зазначив він.

Президент та учасники зустрічі також мали змогу побачити експозицію художньої виставки "Війна: зворотна перспектива", присвяченої мистецькому втіленню пережитого та переосмисленого в часи Другої світової та нинішньої війни РФ проти України. Представлені роботи 37 сучасних митців з усієї України і 39 художників, чиї твори зберігаються у фондовій колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Також президент відзначив діячів культури та мистецтва державними нагородами.

 

Теги: #культура #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 06.11.2025
Трамп заявив про готовність допомогти новому меру Нью-Йорка

Трамп заявив про готовність допомогти новому меру Нью-Йорка

20:10 04.11.2025
Паліса: Війна за останній рік дуже змінилась, однак українці вміють і знають, як боротися в нових умовах

Паліса: Війна за останній рік дуже змінилась, однак українці вміють і знають, як боротися в нових умовах

20:25 03.11.2025
Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

19:33 02.11.2025
Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

12:51 08.10.2025
Переважна частка місцевих бюджетів на культуру йде на зарплати

Переважна частка місцевих бюджетів на культуру йде на зарплати

15:10 01.10.2025
Вийшов другий том антології сучасної драматургії - "Драма Панорама 2024"

Вийшов другий том антології сучасної драматургії - "Драма Панорама 2024"

17:14 25.09.2025
Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

09:29 17.09.2025
Друга Конференція з питань культури України відбудеться в Данії у листопаді

Друга Конференція з питань культури України відбудеться в Данії у листопаді

22:13 05.09.2025
Андріївський узвіз святкує день народження: ГО "Андріївський Узвіз" запрошує на фестиваль мистецтва, музики та поезії

Андріївський узвіз святкує день народження: ГО "Андріївський Узвіз" запрошує на фестиваль мистецтва, музики та поезії

18:43 01.09.2025
Київ готується до святкування Дня народження Андріївського узвозу: фестиваль мистецтва, музики та поезії відбудеться 6–7 вересня

Київ готується до святкування Дня народження Андріївського узвозу: фестиваль мистецтва, музики та поезії відбудеться 6–7 вересня

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

ОСТАННЄ

Зеленський звільнив з посад заступників секретаря РНБО Демедюка та Кононенка

У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

Трамп "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти

Орбан на зустрічі з Трампом: Війна в Україні є "найважливішим питанням для нас"

Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

Зеленський і президент Лівану обговорили співпрацю, зокрема у постачанні продовольства

У ЄК нагадали про ініціативу щодо захисту від дронів на тлі інцидентів з БпЛА в країнах ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА