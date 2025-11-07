Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України Володимир Зеленський зустрівся з діячами культури, повідомляє Офіс президента у п'ятницю.

"Рускіє", безумовно, хочуть знищити все, що в нас є. Я хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте українську культуру. Для нас усіх культура важлива. І хочемо показати це не словами, а діями. Ми збільшуємо бюджет Міністерства культури на 40%, це тільки початок", – наголосив Зеленський.

Президент акцентував, що є кілька пріоритетів. "Перший – максимально вкладати гроші у створення власного україномовного контенту, і буде багато різних програм, які держава підтримуватиме. Друге – захистити культурне надбання України, яке вже створене. Відкритий фонд, до якого будуть залучені іноземні гроші, є конкретні домовленості, і ці ресурси максимально вкладатимуть у захист і відновлення культурної спадщини", - зазначив він.

Президент та учасники зустрічі також мали змогу побачити експозицію художньої виставки "Війна: зворотна перспектива", присвяченої мистецькому втіленню пережитого та переосмисленого в часи Другої світової та нинішньої війни РФ проти України. Представлені роботи 37 сучасних митців з усієї України і 39 художників, чиї твори зберігаються у фондовій колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Також президент відзначив діячів культури та мистецтва державними нагородами.