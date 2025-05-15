Інтерфакс-Україна
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17:06 15.05.2025

Укрексімбанк профінансував "Централ Плейнс Груп Україна" на 3 мільйони євро

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Укрексімбанк профінансував "Централ Плейнс Груп Україна" на 3 мільйони євро

 Державний Укрексімбанк надав фінансування компанії "Централ Плейнс Груп Україна" (місто Львів) на суму 3 мільйони євро.

Фінансування надано з використанням гарантійного інструменту в рамках спільного проєкту АТ "Укрексімбанк", Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ). Гарантійний інструмент ЄІБ та ЄІФ дозволяє полегшити доступ до фінансування малим та середнім підприємствам за відсутності достатньої застави та знизити ризики для банку. Гарантія може покривати до 80% зобов’язань за кредитами, як для фінансування інвестиційних потреб, так і для поповнення обігових коштів.

Довідково

"Централ Плейнс Груп Україна" (що є частиною Central Plains Group) — агропідприємство середнього бізнесу з іноземними інвестиціями, засноване групою британських, фінських та інших акціонерів. Підприємство розташоване у Великосілках, Кам’янка-Бузького району Львівської області та займається вирощуванням високоякісної картоплі столових, чипсових, крохмальних сортів, а також насіння картоплі.

Укрексімбанк є фінансовим радником для кожного клієнта, допомагаючи підприємствам та приватним господарствам сільськогосподарської галузі розвиватися та отримувати більше прибутку.

Банком розроблено низку спеціальних програм кредитування для агровиробників.

Крім того, вони можуть користуватися спільними програмами фінансування та гарантійними інструментами в межах співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (Група ЄІБ та ЄБРР) і партнерськими програмами з продавцями сільгосптехніки та обладнання, які дозволяють отримати кредитні кошти за зниженими процентними ставками.

 

Теги: #укрексімбанк #централ_плейнс_груп_україна #фінансування #central_plains_group

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