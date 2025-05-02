КСВ-стратегія в дії: Arricano підбиває підсумки місяця зелених ініціатив

Уже традиційно компанія Arricano присвятила квітень реалізації зелених ініціатив. Щороку GREEN MONTH об’єднує навколо ідеї екологічної свідомості ком’юніті 4 торговельних комплексів девелопера (ТРК "Проспект" і ТРЦ "РайON" у Києві, ТРК CITY MALL у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі), а також орендарів торгово-розважальних центрів, провідні університети України та друзів-партнерів. Цьогоріч Arricano присвятив декілька вікендів турботі про довкілля та прищепленню екозвичок ком’юніті своїх ТРК, залучивши відвідувачів до озеленення Києва, спортивних активностей, плоггінгу, майстер-класів, інтерактивів, тематичних лялькових вистав для наймолодших, ігор та квестів.

ТРК "Проспект" уже кілька років поспіль проводить масштабну екоакцію з озеленення території поблизу. Цього разу за підтримки Деснянської РДА в м. Києві, Управління благоустрою та підприємництва, КП по утриманню зелених насаджень Деснянського району "Київзеленбуд", спільно з партнерами Arricano висадила 10 крупномірних платанів кленолистих (іспанських) та 65 кущів бузку у міському парку ДШК. Учасники заходу долучилися до плоггінг-естафети й лише за декілька годин зібрали кількадесят кілограмів сміття, аби подарувати довкіллю чистоту, а собі — відчуття важливого внеску. Підтримали екоініціативи: MULTIPLEX, Auchan Україна, Greek House, DECATHLON, КНУ імені Тараса Шевченка, НУФВСУ та інші.

Крім цього, на другому поверсі ТРК діяли спортивні зони в межах проєкту "Активні парки — шлях до перемоги", організовані ДУ "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”" за підтримки Міністерства молоді та спорту України: флорбол, voli (сучасна альтернатива бадмінтону), настільний теніс, диск-гольф, панна-футбол, корнхол і фітнес-майданчик. Мережа фітнес-клубів Sport Life організувала танцювальне тренування Zumba, а також "Веселі старти" для наймолодших. Студенти й викладачі провідних університетів України активно долучалися до кожного з напрямів заходу, а всередині ТРК навіть відбулася унікальна естафета з елементами біатлону, яку провели викладачі НУФВСУ Дмитро Хуртик та Зоя Смірнова. Тим часом студенти НУФВСУ заохочували аудиторію до участі в руханці, майстер-класі з аеробіки, тренінгу з пластики та стретчингу.

А ще "Проспект" організував до Дня довкілля інтерактивну подію для всієї родини з майстер-класами, ляльковою виставою про збереження природи та дружби, анімаційною програмою від тематичних персонажів та подарунками для найактивніших. Особливістю заходу стало створення відвідувачами тематичної інсталяції — діорами "Флора та фауна України", об’ємної композиції, яка стала яскравим елементом простору та відобразила різноманіття природи нашої країни.

ТРЦ “РайON” організував сімейний пішохідний green-квест з гігантськими іграми, ековікторинами та подарунками у дворах житлових кварталів поруч із ТРЦ. У творчій майстерні діти створювали екогодівнички, а ведучий інтерактивно взаємодіяв з аудиторією, залучаючи все більше учасників до участі у воркшопі. На гостей чекали емоції, навчання і багато веселощів.

У ТРК CITY MALL діти виготовляли квіткові композиції, брали участь у творчих майстер-класах та інтерактивах, дивилися пізнавальну лялькову виставу "Лисеня-хитрун" від Запорізького академічного обласного театру ляльок та знайомилися з чарівними лісовими феями. ТРК "Сонячна Галерея" подарував наймолодшим глядачам зворушливу виставу "Матусине серце" від Криворізького міського театру ляльок, упродовж заходу діти проходили мегагру з елементами екопросвіти, отримували тематичні подарунки за активність від партнера Fly Kids та розважалися з аніматорами у казкових тематичних образах.

"Ми усвідомлюємо, що сталий розвиток — це не лише про відповідальний бізнес, а й про системне виховання екологічної культури у суспільстві. Саме тому кожна ініціатива Arricano має елемент взаємодії: ми не просто інформуємо, а залучаємо. І це працює — ми пишаємося тим, як багато компаній, закладів освіти, студентів і просто небайдужих людей долучаються до нашої ініціативи з року в рік", — зазначає директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

GREEN MONTH від Arricano — це живий приклад того, як екосвідомість стає культурою. Провідний девелопер України вже готує нові події, аби й надалі надихати, об’єднувати й діяти разом.

Партнери: Деснянська РДА в м. Києві, Міністерство молоді та спорту України, "Активні парки", Державна установа "Спорт для всіх", Fly Kids, MULTIPLEX, Auchan Україна, Greek House, Sport Life, DECATHLON, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, НУФВСУ, КО "Київзеленбуд", Запорізький академічний обласний театр ляльок, БФ "Покоління майбутнього", Криворізький міський театр ляльок.

Більше про проєкти Arricano читайте на офіційному сайті та на Facebook-сторінці девелопера.