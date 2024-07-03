Політика

15:41 03.07.2024

Зеленський для Bloomberg TV: Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні

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Зеленський для Bloomberg TV: Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні
Фото: Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV заявив, що експрезидент США Дональд Трамп повинен виступити зі своїм планом щодо швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет України.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам про це сьогодні. Якщо будуть ризики для незалежності України, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - сказав Зеленський, додавши, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

Він також знову заявив про затримки в постачанні зброї, наголосивши, що "вони не можуть планувати моє життя і життя нашого народу та наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо ми в листопаді мати потужну підтримку США, чи залишимося зовсім самі".

При цьому Зеленський подякував за американський пакет допомоги на суму $61 млрд, схвалений Конгресом США цього року після шестимісячної затримки, але наголосив, що військовій техніці потрібно надто багато часу, щоб дістатися фронту.

Президент України також спростував ідею про те, що українські та російські сили зайшли в глухий кут на полі бою, заявивши, що військові перебувають у кращому становищі з точки зору живої сили, ніж кілька місяців тому, і новий наступ - це питання озброєння їхніх бригад.

Як повідомлялося, колишній президент США заявляв, що закінчить війну до моменту своєї інавгурації в січні. В теледебатах минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ "не виграє війну".

Теги: #війна #трамп #зеленський

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