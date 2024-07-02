Політика

15:24 02.07.2024

Зеленський очікує від угорського головування в Раді ЄС достатньої оборонної підтримки та прогресу в євроінтеграції

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Зеленський очікує від угорського головування в Раді ЄС достатньої оборонної підтримки та прогресу в євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від угорського головування, яке стартувало з 1 липня, у Раді Європейського Союзу прогресу в питанні майбутнього членства України в Євросоюзі, а також продовження підтримки з боку європейських держав, зокрема оборонної, на достатньому рівні.

"Ми говорили (з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном - ІФ-У) про співпрацю на рівні ЄС, про те, чого очікуємо за час угорського головування. Україна розпочала переговори щодо вступу до ЄС. Ми готуємо умови для договору про членство України. Це процес тривалий, дуже кропіткий, але постійно в ньому потрібен прогрес, потрібна динаміка, не втрачаючи жодного місяця", - заявив Зеленський на спільній з Орбаном пресконференції в Києві у вівторок.

Окрім того, за його словами, "дуже важливо, щоб підтримка України з боку Європи залишалася на достатньому рівні, зокрема підтримка нашої оборони від російського терору".

Зеленський також наголосив, що "важливо, щоб головування Угорщини в ЄС було ефективним, оскільки у всій Європі люди з різними політичними поглядами однаково хочуть бачити європейську політику дієвою, спрямованою на зміцнення Європи, на нові можливості для людей, для соціального розвитку, для зростання європейських компаній. Саме це ми разом маємо забезпечувати".

Глава Української держави також заявив, що його зустріч з Орбаном одразу після початку угорського головування в Європейському Союзі є "чітким свідченням наших спільних європейських пріоритетів щодо того, як можна повернути в Україні й усій Європі справедливий мир, як можна вирішити складнощі та забезпечити нові підвалини для зміцнення Європи, для економічно-соціального зростання".

Крім того, за словами Зеленського, сам факт того, що Угорщина взяла участь у першому Саміті миру і підтримала його комюніке, свідчить про готовність Угорщини бути ефективною для повернення реальної і тривалої безпеки і в Україні, і в Європі. "Ми предметно сьогодні обговорили, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці ще другого саміту (миру - ІФ-У)", - наголосив президент.

Теги: #орбан #зеленський

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