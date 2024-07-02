Політика

13:37 02.07.2024

Під час візиту Орбана до Києва обговорюватимуть теми майбутнього Європи, безпеки, права та Формули миру - Єрмак

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Під час візиту Орбана до Києва обговорюватимуть теми майбутнього Європи, безпеки, права та Формули миру - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив важливість візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

"Багато чого зроблено для цього візиту. Важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право, Формулу миру", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Він проілюстрував допис спільною фотографією Орбана з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Орбан підтвердив, що прибув до столиці України, і наголосив на важливості його візиту для вирішення проблем, що постають перед ЄС під час головування Угорщини в Європейській раді. "Метою головування Угорщини є сприяння розв'язанню проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Саме тому я здійснюю свою першу поїздку до Києва", - повідомив він.

З 1 липня головування в Раді ЄС на наступні пів року перейшло від Бельгії до Угорщини. Це друге її головування в цьому органі.

 

Теги: #єрмак #орбан

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