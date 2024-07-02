Обран підтвердив своє прибуття до Києва: Метою головування Угорщини є сприяння вирішенню проблем, що стоять перед ЄС

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що прибув до столиці України з візитом і наголосив на його важливості для вирішення проблем, які стоять перед ЄС, під час головування Угорщини в Європейській раді.

"Метою головування Угорщини є сприяння вирішенню проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Саме тому я здійснюю свою першу поїздку до Києва", - написав Орбан у фейсбуці у вівторок.

Він проілюстрував допис спільною фотографією з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше про прибуття Орбана до Києва повідомило видання Magyar Nemzet із посиланням на керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, а також спікер угорського уряду Золтан Ковач.

З 1 липня головування в Раді ЄС на наступні пів року перейшло від Бельгії до Угорщини, це друге її головування в цьому органі.