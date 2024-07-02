Політика

12:43 02.07.2024

Новий уряд Нідерландів склав присягу

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Новий уряд Нідерландів склав присягу

Король Нідерландів Віллем-Олександр у вівторок привів до присяги сформований за підсумками багатомісячних переговорів новий уряд країни, повідомляє Associated Press.

Уряд очолив безпартійний колишній глава служби загальної розвідки і безпеки Нідерландів Дік Схооф.

Главою МЗС став Каспар Вельдкамп із партії "Новий суспільний договір", міністром оборони - Рубен Брекельманс із "Народної партії за свободу і демократію", а міністром фінансів - Елко Гайнен із цієї ж партії.

У неділю нідерландський прем'єр Марк Рютте, який йде зі своєї посади, виступив із заключним зверненням до нації, під час якого закликав співгромадян піклуватися один про одного. Він заявив, що Нідерландам необхідно і далі тісно співпрацювати з ЄС і НАТО. Рютте також наголосив на необхідності подальшої підтримки України "для миру і безпеки у нас".

Рютте обіймав цю посаду протягом 14 років. Тепер він планує взяти тримісячну відпустку, а в жовтні обійняти посаду генсека НАТО, змінивши на цій посаді Єнса Столтенберга.

Наприкінці травня стало відомо, що Схооф розглядається на посаду прем'єра Нідерландів. Пізніше сам Схооф підтвердив, що планує обійняти посаду глави уряду.

Чотири нідерландські партії близько місяця проводили переговори про кандидатуру на посаду прем'єр-міністра.

Ультраправа "Партія за свободу" Герта Вілдерса ще 2023 року перемогла на виборах, проте не отримала абсолютної більшості, через що Вілдерсу довелося домовлятися з "Народною партією за свободу і демократію", "Новою громадською угодою" і "Фермерсько-громадянським рухом" про формування коаліційного уряду і відмовитися висувати свою кандидатуру на цю посаду, оскільки партії не підтримали його.

Теги: #нідерланди #уряд

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