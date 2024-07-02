Демпартія США має намір висунути Байдена в президенти вже в липні для припинення дискусій про альтернативного кандидата - ЗМІ

Національний комітет Демократичної партії США розглядає можливість офіційного висування кандидатури президента Джо Байдена на посаду глави держави на листопадових виборах уже в середині липня, тобто до партійного з'їзду в серпні, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"За словами джерел, ознайомлених із цим питанням, (...) потенційна дата висування Байдена - 21 липня, коли відбудеться віртуальне засідання мандатної комісії з'їзду Демократичної партії", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що цей крок спрямований на те, щоб "гарантувати, що президент буде внесений до листопадових бюлетенів, а також допоможе припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після невдалих дебатів минулого тижня".

Це дасть змогу партії "ще більше згуртуватися навколо свого кандидата, навіть попри те, що інсайдери закликають його поступитися місцем іншому", вважає агентство.

Чинний президент набрав близько 99% голосів делегатів від своєї партії на праймериз 2024 року, що "забезпечило йому величезний вплив на партійний істеблішмент".

Тим часом напередодні телеканал CNN повідомив, що "понад два десятки високопоставлених чиновників-демократів, політичних діячів і донорів, пов'язаних із Байденом і багатьма іншими людьми, яких найчастіше розглядають як потенційні заміни Байдену, (...) кажуть, що їх лякає майже кожен сценарій: висування Байдена, висування (віцепрезидентки - ІФ-У) Камали Гарріс, висування когось іншого".

Bloomberg нагадує, що Байден провів вихідні, беручи участь у передвиборчій кампанії зі збору коштів у Нью-Йорку і Нью-Джерсі, запевняючи донорів, що він готовий балотуватися на другий термін.

Проте опитування громадської думки засвідчили, що зусилля Байдена з переобрання ускладнювалися побоюваннями виборців щодо його віку і здатності балотуватися на другий термін.

Як раніше заявила редакційна рада The New York Times, дебати Байдена з експрезидентом США Дональдом Трампом показали, що Демократичній партії варто шукати заміну Байдену.

"Найочевидніший шлях для демократів (...) - це чесно сказати американській громадськості та визнати, що містер Байден не може продовжувати свої передвиборчі перегони, і розпочати процес вибору когось більш здатного зайняти його місце, щоб перемогти містера Трампа в листопаді", - йшлося в публікації.