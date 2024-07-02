Байден засудив рішення Верховного суду США щодо імунітету експрезидента Трампа

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Президент США Джо Байден засудив винесене американським Верховним судом рішення щодо питання про імунітет колишнього глави держави Дональда Трампа.

"В Америці немає королів. Кожен, абсолютно кожен із нас рівний перед законом. Ніхто, ніхто не стоїть вище закону, навіть президент Сполучених Штатів", - сказав Байден у своєму виступі в Білому домі, коментуючи рішення.

Він зазначив, що це рішення "докорінно змінило ситуацію", оскільки воно практично усуває обмеження на діяльність президента. "Це принципово новий момент і небезпечний прецедент, тому що повноваження більше не будуть обмежені законом, навіть верховним судом Сполучених Штатів", - сказав Байден.

Він також заявив, що виборці заслуговують на те, щоб у результаті судових розглядів до дня виборів дізнатися, що сталося 6 січня 2021 року.

"Зараз, через сьогоднішнє рішення, це вкрай малоймовірно. Це жахлива ведмежа послуга для народу цієї країни", - сказав він.

Верховний суд США частково підтримав експрезидента Дональда Трампа в питанні про те, чи є в нього імунітет від судового переслідування у справі про заворушення 6 січня 2021 року. Суд постановив, що імунітет Трампа в цьому разі поширюється на всі його офіційні дії як президента. Водночас імунітету не має бути в тих випадках, коли Трамп діяв у приватному порядку.

"Ми дійшли висновку, що відповідно до конституційної структури поділу влади природа президентської влади вимагає, щоб колишні президенти мали певний імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії під час перебування на посаді. Принаймні в тому, що стосується здійснення президентом своїх основних конституційних повноважень, цей імунітет має бути абсолютним", - заявив голова Верховного суду Джон Робертс.

Однак, зауважив суддя, цей імунітет не поширюється на неофіційні дії колишніх очільників Білого дому.

"Президент не може скористатися імунітетом за неофіційні дії, і не все, що робить президент, є офіційним. Президент не стоїть вище закону", - наголосив Робертс.