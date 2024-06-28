Політика

07:36 28.06.2024

Після України наступними для РФ будуть Польща та Білорусь - Байден

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Після України наступними для РФ будуть Польща та Білорусь - Байден

Президент США Джо Байден під час дебатів із кандидатом у президенти Дональдом Трампом заявив, що Володимир Путін не зупиниться в Україні, і наступними можуть бути Польща і Білорусь, повідомляє Sky news.

На запитання, що він думає про коментарі Трампа щодо війни РФ проти України, Байден відповів: "Я ніколи в житті не чув стільки нісенітниці".

Трамп, зокрема, сказав, що "якби в нас був справжній президент, президент, який знав, що його поважає Путін, він би ніколи, ніколи б не вторгся в Україну".

Байден попередив, що якщо Путін виграє війну проти України, є ризик, що він піде на інші країни, такі як Польща і Білорусь, а також країни Балтії.

 

 

 

Теги: #байден #трамп #сша

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