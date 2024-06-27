Політика

16:55 27.06.2024

Верховний Суд визнав незаконність звільнення екснардепа Пацкана з посади голови Рахункової палати - рішення

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Верховний Суд визнав незаконність звільнення екснардепа Пацкана з посади голови Рахункової палати - рішення

Верховний Суд України ухвалив рішення щодо скасування постанови Верховної Ради про недовіру колишньому народному депутату Валерію Пацкану і звільнення його з посади голови Рахункової палати.

Про це сам Пацкан повідомив у четвер у фейсбуці, оприлюднивши копію рішення суду. "Позов Пацкана Валерія Васильовича до Верховної Ради України про визнання протиправною та скасування постанови задовольнити. Визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради України від 10 квітня 2023 року №3014-IX "Про висловлення недовіри Пацкану В.В.", - ідеться в тексті документа.

Він нагадав, що раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала його невинуватим і закрила проти нього провадження "у зв'язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення".

"Верховний Суд підтвердив незаконність висловлення Верховною Радою України недовіри та звільнення мене з посади голови Рахункової палати... Це чергове рішення суду на шляху поновлення справедливості у замовній справі проти мене", - зазначив Пацкан.

Він вважає, що справи проти нього замовили ті, кого Рахункова палата мала перевіряти на предмет зловживань. "Тобто нардепи, які тисли на кнопку за мою відставку виконували це замовлення. Замовники – дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів", - заявив Пацкан.

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ищем під час отримання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку зі спливом строків давності. Вирок ВАКС було оскаржено в Апеляційній палаті суду, і 25 квітня та закрила кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях Пацкана складу злочину.

 

 

 

Теги: #суд #пацкан

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