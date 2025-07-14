Інтерфакс-Україна
Події
14:42 14.07.2025

Кабмін призначив брата ексголови Рахункової палати Пацкана заступником голови Держслужби України у справах дітей

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Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок призначив Олександра Пацкана заступником голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

"Кабінетом міністрів України призначено: Пацкана Олександра Михайловича заступником Голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Томашука Олексія Васильовича заступником Голови Державного агентства України ПлейСіті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм.

Олександр Пацкан, 1980 р.н., є братом колишнього народного депутата України та ексголови Рахункової палати України (2018-2023) Валерія Пацкана. Був заступником голови Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області з гуманітарних питань.

Томашук працював на керівних посадах в Державному бюро розслідувань, Міністерстві охорони здоров'я України, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Теги: #кабмін #призначення #пацкан

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