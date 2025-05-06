Інтерфакс-Україна
Події
14:22 06.05.2025

АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

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АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) звільнила від кримінальної відповідальності за незаконне отримання компенсації за житло колишнього народного депутата України у зв’язку із закінченням строків давності.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання сторони захисту про звільнення від кримінальної відповідальності колишнього народного депутата України та закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності (…) Колишнього народного депутата України визнано винуватим у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України), але звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності", - йдеться у повідомленні в Facebook.

За результатами розгляду колегія суддів апеляційну скаргу прокурора залишила без задоволення, клопотання сторони захисту про звільнення від кримінальної відповідальності – задовольнила, у зв’язку з чим вирок ВАКС – скасувала. Таким чином Апеляційна палата ВАКС звільнила обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення у зв’язку із закінченням строків давності.

За інформацією Центра протидії корупції, йдеться про колишнього народного депутата України Валерія Пацкана.

Як повідомлялося, 9 жовтня 2023 року ВАКС визнав колишнього народного депутата Валерія Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час одержання незаконної компенсації за житло та засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Вирок ВАКС було оскаржено в Апеляційній палаті суду і та закрила кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях Пацкана складу злочину.

Не погоджуючись із зазначеними рішеннями суду, прокурор САП подав касаційну скаргу до Верховного Суду.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду частково задовольнив касаційну скаргу прокурора САП та скерував на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Теги: #вакс #пацкан

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