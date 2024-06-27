Події

16:52 27.06.2024

Верховний Суд визнав незаконність звільнення екснардепа Пацкана з посади голови Рахункової палати

2 хв читати
Верховний Суд визнав незаконність звільнення екснардепа Пацкана з посади голови Рахункової палати

Верховний Суд України ухвалив рішення щодо скасування постанови Верховної Ради про недовіру колишньому народному депутату Валерію Пацкану і звільнення його з посади голови Рахункової палати.

Про це сам Пацкан повідомив у четвер у фейсбуці, оприлюднивши копію рішення суду. "Позов Пацкана Валерія Васильовича до Верховної Ради України про визнання протиправною та скасування постанови задовольнити. Визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради України від 10 квітня 2023 року №3014-IX "Про висловлення недовіри Пацкану В.В.", - ідеться в тексті документа.

Він нагадав, що раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала його невинуватим і закрила проти нього провадження "у зв'язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення".

"Верховний Суд підтвердив незаконність висловлення Верховною Радою України недовіри та звільнення мене з посади голови Рахункової палати... Це чергове рішення суду на шляху поновлення справедливості у замовній справі проти мене", - зазначив Пацкан.

Він вважає, що справи проти нього замовили ті, кого Рахункова палата мала перевіряти на предмет зловживань. "Тобто нардепи, які тисли на кнопку за мою відставку виконували це замовлення. Замовники – дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів", - заявив Пацкан.

Як повідомлялося, 9 жовтня 2023 року ВАКС визнав Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час отримання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку зі спливом строків давності. Вирок ВАКС було оскаржено в Апеляційній палаті суду, і 25 квітня та закрила кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях Пацкана складу злочину.

Теги: #верховний_суд #пацкан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:45 15.06.2024
Верховний Суд визнав нинішній склад Держкіно нелегітимним

Верховний Суд визнав нинішній склад Держкіно нелегітимним

12:23 14.06.2024
Непокора військовослужбовця є суспільно небезпечною навіть за відсутності тяжких наслідків - Верховний Суд

Непокора військовослужбовця є суспільно небезпечною навіть за відсутності тяжких наслідків - Верховний Суд

18:26 10.06.2024
Перевізники мають бути готові пред'явити документи на вимогу "Укртрансбезпеки" під час НС і воєнного стану - Верховний Суд

Перевізники мають бути готові пред'явити документи на вимогу "Укртрансбезпеки" під час НС і воєнного стану - Верховний Суд

16:46 05.06.2024
Голова та члени МСЕК встановлюють інвалідність як уповноважені на виконання функцій держави - Верховний Суд

Голова та члени МСЕК встановлюють інвалідність як уповноважені на виконання функцій держави - Верховний Суд

17:50 29.05.2024
Верховний Суд підтвердив чинність та обов'язковість застосування українського правопису 2019 року - мовний омбудсмен

Верховний Суд підтвердив чинність та обов'язковість застосування українського правопису 2019 року - мовний омбудсмен

16:54 08.05.2024
Право на віросповідання може бути обмежене під час мобілізації - Верховний Суд

Право на віросповідання може бути обмежене під час мобілізації - Верховний Суд

14:17 07.05.2024
Відсутність чиновника на роботі у зв'язку з військовою агресією РФ не є поважною причиною для прогулів - Верховний Суд

Відсутність чиновника на роботі у зв'язку з військовою агресією РФ не є поважною причиною для прогулів - Верховний Суд

16:21 25.04.2024
Апеляційна палата ВАКС визнала невинуватим колишнього нардепа Пацкана й закрила справу

Апеляційна палата ВАКС визнала невинуватим колишнього нардепа Пацкана й закрила справу

10:12 11.04.2024
Верховний Суд зобов'язав УПЦ (МП) звільнити приміщення в Переяславі та Кам'янці-Подільському

Верховний Суд зобов'язав УПЦ (МП) звільнити приміщення в Переяславі та Кам'янці-Подільському

17:31 03.04.2024
Верховний Суд звернувся до КС України щодо конституційності окремих приписів пенсійного законодавства

Верховний Суд звернувся до КС України щодо конституційності окремих приписів пенсійного законодавства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Естонія надасть Україні понад EUR100 млн оборонної допомоги цього року та виділить протягом 2024-2027 рр. щонайменше 0,25% ВВП на військову підтримку - угода

Литва намагатиметься щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25% ВВП - Угода

Україна готова пройти всі необхідні кроки, щоб стати членом ЄС, - Зеленський

Мішель: Після Саміту миру ЄС підтримає Україну в подальших кроках

Зеленський уклав угоду про безпеку з лідерами Євросоюзу

ОСТАННЄ

Естонія надасть Україні понад EUR100 млн оборонної допомоги цього року та виділить протягом 2024-2027 рр. щонайменше 0,25% ВВП на військову підтримку - угода

Литва намагатиметься щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25% ВВП - Угода

Росіяни вдарили не по вишу, а по приватному сектору в Харкові, уточнив мер

Зеленський про Білорусь: Це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому

Колишній запорізький воєнком, якого судять за корупцію, підозрюється в залученні військових до будівельних робіт у своєму будинку - ДБР

Україна готова пройти всі необхідні кроки, щоб стати членом ЄС, - Зеленський

Росіяни вдарили по корпусу вишу в Харкові - мер

Мішель: Після Саміту миру ЄС підтримає Україну в подальших кроках

Зеленський у Брюсселі уклав двосторонню безпекову угоду з президентом Литви

Зеленський уклав угоду про безпеку з лідерами Євросоюзу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА