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16:21 25.04.2024

Апеляційна палата ВАКС визнала невинуватим колишнього нардепа Пацкана й закрила справу

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) закрила кримінальне провадження стосовно колишнього народного депутата Валерія Пацкана у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення - мене визнано невинуватим, а політичну справу проти мене закрито", - написав Пацкан на своїй сторінці у фейсбуці.

"Кримінальне провадження за обвинуваченням Пацкана Валерія Васильовича закрити на підставі п. 2 ч. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", - процитував ексдепутат рішення Апеляційної палати ВАКС.

Пацкан наголосив: "Рішення не дає змоги відмотати назад увесь процес зі звільненням мене з посади голови Рахункової палати - заради чого, звісно, і замислювався весь цей фарс. Проте для мене репутація та чесне ім'я - не порожні слова".

Колишній депутат також розмістив скрини резолютивної частини відповідної ухвали Апеляційної палати ВАКС від 24 квітня 2024 року.

Як повідомлялося, 9 жовтня 2023 року ВАКС визнав колишнього народного депутата Валерія Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час одержання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Вирок ВАКС було оскаржено в Апеляційній палаті суду.

Теги: #апеляція #пацкан

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