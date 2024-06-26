Політика

19:25 26.06.2024

НАЗК припиняє фінансування партії "Голос" через недостовірні дані у звітах на майже 5 млн грн

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НАЗК припиняє фінансування партії "Голос" через недостовірні дані у звітах на майже 5 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов'язання фінансового характеру за III - IV квартали 2020 року, повідомляє пресслужба НАЗК.

"За два квартали 2020 року політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це підстава для припинення державного фінансування статутної діяльності партії", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Відповідний наказ №167/24 від 25 червня 2024 року оприлюднено на сайті НАЗК.

Зазначається, що відповідно до закону "Про політичні партії", повторне вчинення порушення, що полягає в поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про видатки політичної партії на суму, яка перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 - 94 460 грн), є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії.

Партія "Голос" представлена у Верховній Раді IX-го скликання 20 мандатами.

 

 

 

Теги: #порушення #голос #фінансування

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