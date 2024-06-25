Політика

21:48 25.06.2024

Кулеба переконаний, що приєднання України до ЄС призведе до низки неочікуваних і позитивних наслідків для всього континенту та світу

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Кулеба переконаний, що приєднання України до ЄС призведе до низки неочікуваних і позитивних наслідків для всього континенту та світу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що приєднання України до ЄС призведе до низки несподіваних і позитивних наслідків для всього континенту і світу та зміцнить європейську єдність і свободу в довгостроковій перспективі.

"Коли перелік столиць ЄС розшириться від Лісабона до Києва, Європейський Союз буде не лише стратегічно довершеним, але й зміцнить європейську єдність та свободу в довгостроковій перспективі. Я переконаний, що це призведе до низки несподіваних та позитивних наслідків для всього континенту та світу. Зокрема, прискоряться демократичні процеси в Білорусі. Низка країн Південного Кавказу та Центральної Азії можуть обрати більш тісну співпрацю з Європою, ніж з Росією чи Китаєм. Азійські країни, зокрема країни АСЕАН, вважатимуть дедалі вигіднішим розширювати співпрацю з Україною як членом ЄС", - йдеться у статті міністра.

Також він вважає, що після цього азійські країни, зокрема країни АСЕАН, вважатимуть дедалі вигіднішим розширювати співпрацю з Україною як членом ЄС.

"А головне те, що російський імперський проєкт зазнає краху, так само як і хворобливі мрії Кремля про завоювання чи дестабілізацію Європи. Враховуючи багаторічну інтоксикацію путінською геноцидною пропагандою, можливо, було б перебільшенням стверджувати, що членство України в ЄС послужить фактором демократизації російського суспільства, але і такий ефект не можна виключати", - зазначив Кулеба.

На його думку, членство України в ЄС значно зміцнить загальну обороноздатність Євросоюзу, посилить його зовнішню політику і створить додану вартість на спільному ринку, що призведе до додаткової безпеки і процвітання для всіх європейців. Також, як потужна цифрова держава, Україна прискорить цифровізацію державних послуг та управління в усьому ЄС.

Крім того, очільник МЗС зазначає, що Україна володіє важливими джерелами відновлюваної енергії, зокрема має величезний потенціал виробництва водню, екологічно чистої сталі, сонячної та вітрової енергії.

"Українська Бесарабія має одні з найсильніших і найстабільніших вітрів у Європі, а отже здатна бути потужним джерелом вітроенергетики. Україна також має значні стратегічні ресурси — зокрема літію, необхідного для виробництва електромобілів та електроприладів. Всі ці унікальні переваги зроблять значний внесок у впровадження Європейського зеленого курсу", - наголосив він.

За словами міністра, європейський малий і середній бізнес також отримають значну вигоду в процесі відновлення України. Кулеба додав, що "масштабність і значущість історичного проєкту відновлення України створює не менш історичні та масштабні можливості для європейського бізнесу, зокрема для будівельних компаній". Він зазначив, що процес відновлення стане важливою частиною вступу України в ЄС і реформування країни.

Крім того, міністр нагадав, що загальна вартість відновлення однієї лише української інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої російською агресією, вже перевищила 150 мільярдів доларів.

"Для порівняння, весь післявоєнний План Маршалла для Європи становив 165 мільярдів доларів (за курсом 2023 року)", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #єс #членство #мзс

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