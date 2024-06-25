ЄСПЛ одноголосно визнав застосування законодавства РФ в окупованому Криму незаконним - рішення

Європейський суд з прав людини одноголосно ухвалив рішення щодо визнання порушеннями міжнародного гуманітарного права (МГП) застосування російського законодавства в окупованому РФ Криму та неможливість відмови від громадянства РФ жителів Криму.

Про це йдеться в рішенні від 25 червня в міждержавній справі "Україна проти Росії (щодо Криму)", опублікованому на сайті суду.

"Держава-відповідач застосувала російське законодавство одразу після підписання "Договору про приєднання", а також визнання Криму, згідно з російським правом, складовою частиною РФ. Однак відповідні норми МГП чітко передбачали, що існує зобов'язання поважати і, таким чином, зберігати закони, що діють на окупованій території, а не змінювати, призупиняти або замінювати їх власним законодавством... За таких обставин Суд вирішив, що, коли держава-відповідач поширила дію свого закону на Крим, вона зробила це з порушенням Конвенції, як вона інтерпретується у світлі МГП. Насамкінець зазначимо, що російське право не може розглядатися як закон у значенні Конвенції, і будь-яка адміністративна практика, що ґрунтується на цьому законі, не може розглядатися як законна або така, що відповідає закону", - йдеться в документі.

Також ЄСПЛ дійшов висновку, що переслідування та засудження українських політичних в'язнів мало мотивом покарати та змусити замовкнути будь-яку політичну опозицію.

"Суд встановив, що справи українських політичних в'язнів символізують модель карального переслідування і зловживання кримінальним законодавством та ілюструють загальне придушення політичної опозиції російській політиці в Криму. Елементи справи продемонстрували існування сталої державної політики придушення будь-якої опозиції російській політиці, курсу дій, що був розроблений та публічно просувався чільними представниками російської влади", - наголошується в рішенні Суду.