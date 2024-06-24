Політика

20:50 24.06.2024

Посли ЄС дійшли консенсусу щодо проєкту Угоди Україна-ЄС про гарантії безпеки - високопоставлений європейський дипломат

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Посли ЄС дійшли консенсусу щодо проєкту Угоди Україна-ЄС про гарантії безпеки - високопоставлений європейський дипломат
Фото: elements.envato.com

Посли - постійні представники країн-членів Європейського Союзу дійшли консенсусу щодо тексту проєкту Угоди між Україною та ЄС про гарантії безпеки.

"Комітет (Комітет постійних представників) щойно дійшов згоди щодо проєкту зобов'язань ЄС із безпеки щодо України", - сказав високопоставлений європейський дипломат у понеділок у Брюсселі журналістам.

За його словами, завтра, 25 червня, документ буде схвалено Радою (Радою ЄС із загальних питань). "Якщо все піде добре, Угоду буде укладено під час саміту цього тижня", - додав дипломат.

Як відомо, засідання Європейської ради заплановано на 27-28 червня в Брюсселі.

Теги: #угода #єс #дата

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