Політика

20:42 24.06.2024

Дуда сподівається, що Китай допоможе встановити в Україні мир, що відповідає принципам міжнародного права

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Дуда сподівається, що Китай допоможе встановити в Україні мир, що відповідає принципам міжнародного права

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні заявив, що сподівається на допомогу Китаю в закінченні війни в Україні та встановленні миру, що відповідатиме принципам міжнародного права.

"Я представив голові нашу думку на сьогоднішню ситуацію з безпекою в Європі та в світі. Але насамперед у нашій частині Європи. Усі загрози, які ми - Польща - сприймаємо, наш погляд на ситуацію. А також те, що мир дуже потрібен. І я сподіваюся, що тут Китай підтримає - як світова держава, а також як член Ради Безпеки ООН - прагнення до мирного завершення війни, розв'язаної Росією в Україні", - сказав він під час спілкування з польськими ЗМІ в Пекіні.

Також Дуда наголосив, що дуже розраховує на це, і що закінчення війни має відповідати принципам міжнародного права. Він додав, що "це має абсолютно фундаментальне значення".

"Голова КНР Сі Цзіньпін сьогодні кілька разів наголосив, що Китай прагне миру, тому що Китай - країна, яка прагне мирного розвитку. Голова Сі Цзіньпін неодноразово наголошував це сьогодні в нашій розмові. Я детально виклав нашу ситуацію і нашу думку. І я можу сказати, що нас вислухали. Я не хочу говорити тут про деталі нашої бесіди віч-на-віч", - сказав президент Польщі.

За словами Дуди, вони з Сі Цзіньпінем провели дуже детальну розмову. Також президент Польщі висловив упевненість, що голова КНР має докладну інформацію наразі про "ситуацію в нашій частині Європи, про відносини між країнами, між Росією і сусідніми державами".

"Нас почули", - сказав польський президент.

Відповідаючи на запитання, чи хоче Китай брати участь у мирному процесі в Україні, з огляду на те, що китайська делегація не була присутня на Глобальному саміті миру в Швейцарії, Дуда зазначив, що "Китай діє по-своєму".

"Ми не втручаємося в дії Китаю. Китай також є членом Ради Безпеки ООН, у нього є своя міжнародна, глобальна позиція. Як і в кожної наддержави, у нього, звичайно, є свої інтереси. Ми виклали свій погляд. Нас приймали і приймають тут дуже люб'язно, дуже гідно, і з нами тут поводяться як із друзями", - зазначив польський лідер.

 

 

 

Теги: #лідери #китай #зустріч

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