Політика

01:07 22.06.2024

Єрмак і Брінк обговорили підсумки саміту G7 та дозвіл бити по РФ

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Єрмак і Брінк обговорили підсумки саміту G7 та дозвіл бити по РФ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із послом США в Україні Бріджіт Брінк, під час якої обговорювалися підсумки саміту "Великої сімки" (G7) та Глобального саміту світу.

"З послом США в Україні Бріджіт Брінк обговорили результати саміту G7 та Глобального саміту світу, а також угоду про безпеку між нашими країнами, тему 50 мільярдів доларів з російських суверенних активів, санкції проти 300 осіб та організацій, глобальну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та інші питання", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

За його словами, також обговорили рішення президента США Джо Байдена про дозвіл застосовувати американську зброю по військовим цілям у Росії.

"Попереду саміт НАТО – важливий для України", - наголосив Єрмак.

Теги: #єрмак #україна #посол #сша #зустріч

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