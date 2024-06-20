У ВР близькі до консенсусу щодо законопроєкту про будівництво 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС

У Верховній Раді близькі до консенсусу щодо законопроєкту про будівництво 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Я думаю, що ми близькі до консенсусу, близькі до того, щоб внести цей законопроєкт до зали, проголосувати в першому читанні", - сказав Стефанчук на брифінгу в четвер.

Він розповів, що в середу представники всіх фракцій і груп, які "глибоко знаються на питаннях енергетики", майже дві години спілкувалися з міністром енергетики Германом Галущенком, і на всі запитання, "які стосувалися добудови 3-го і 4-го реакторів на Хмельницькій АЕС, було дано вичерпні відповіді".

Стефанчук зазначив, що якщо після ухвалення законопроєкту за основу виникнуть будь-які питання, то буде можливість внести поправки під час підготовки документа до другого читання.

"Я переконаний, що ми знайдемо спільне рішення. Учора... навіть ті фракції, які мали сумніви, ставили дуже глибокі запитання щодо виробника, термінів, суми, фінансування", - зазначив спікер парламенту.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня схвалив законопроєкт №11146 щодо розміщення, проєктування та будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).