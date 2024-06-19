Польща зацікавлена в розширенні ЄС і членстві України - голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі

Польща є однією з найбільших країн Європи, яка має практичний досвід приєднання до Євросоюзу, і готова виступити хабом для України в цьому процесі, заявив голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль.

"Можливо, Польща є однією з найбільших країн Європи, яка має практичний досвід приєднання до ЄС у контексті розширення Євросоюзу. У Польщі є певні власні інтереси в тому, щоб ЄС розширювався. Ми готові до переговорів і ми хотіли б прискорити ці переговори без підписання додаткових угод або запровадження нових правил у контексті цього розширення", - заявив Коваль під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Голова Комітету наголосив, що під час Міжнародної конференції з питань відбудови України, що відбулася минулого тижня в Берліні, близько ста осіб, не лише офіційних представників Польщі, а й мерів, представників муніципалітетів, бізнесів, банкірів, узяли в ній участь, щоб продемонструвати польський потенціал і поділитися своїм досвідом щодо вступу до ЄС.

Коваль також наголосив на важливості початку переговорів про вступ України до ЄС.

"У цьому контексті ключовим моментом є якраз відновлення. Не тільки відновлення доріг, мостів, а відновлення в широкому сенсі. Це і питання підготовки - і в цьому певним чином Польща спеціалізується. І це те, що ми пропонуємо для України, щоб Польща діяла як певний хаб", - сказав він.

Голова Комітету також наголосив, що, незважаючи на певні історичні та політичні суперечки, Україна і Польща мають бути більш прагматичними в побудові партнерських відносин.

"Ми маємо бути більш прагматичними в цих відносинах, враховуючи всі історичні та культурні нюанси цих відносин. Ми повинні зупинити Путіна, і ми готові бути доволі активними в цьому питанні, як це було під час цього важливого періоду до ухвалення додаткового пакета допомоги для України. І поляки, і українці повинні знайти необхідну синергію: або це, або ми постійно будемо загрузнути в обговоренні історичних та інших подій, таких як закриття кордонів у лютому", - зазначив Коваль.

"Ми маємо відкрити нову главу, яка базуватиметься на більш прагматичному підході. І скористаємося цими історичними можливостями для Польщі, щоб у ЄС і НАТО з'явився новий член в особі України", - резюмував голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі.