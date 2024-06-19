Політика

20:57 19.06.2024

Посол Великої Британії про використання заморожених активів: Росія платитиме за оборону України

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Посол Великої Британії про використання заморожених активів: Росія платитиме за оборону України

Нещодавно проведені Саміт G7, Саміт миру і Конференція з відновлення України в Берліні продемонстрували, що міжнародні партнери залишаються разом з Україною і готові й надалі підтримувати її в боротьбі з Росією, заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс у середу в Києві.

За словами дипломата, російська війна в Україні, яка фактично почалася ще 10 років тому, може тривати ще досить довго.

"Але я думаю, що Путін має тільки один шанс - це втома партнерів України. І через ці три міжнародні події ми продемонстрували: ми не втомлені, ми разом з Україною. Зараз і назавжди", - наголосив Гарріс під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Посол наголосив, що свідченням такої солідарності та партнерства є три ключові факти.

Перший із них - це укладення країнами-членами G7, а також низкою інших держав, безпекових угод з Україною, розрахованих на 10 років.

"Друге - це рішення щодо використання російських активів. Це тільки перший крок, за яким ще має бути конфіскація всіх активів. Але цей перший крок є прагматичним і дуже корисним. Через використання доходів на такі активи ми можемо мати позики для України на 50 млрд доларів. Тобто зараз Росія платить за оборону України", - наголосив Гарріс.

Третім свідченням солідарності міжнародних партнерів з Україною британський дипломат назвав нові санкції щодо російських компаній, зокрема бізнесу, який співпрацює з російським ВПК: "Це вже відчуває російська економіка, і "буде ще складніше".

 

Теги: #гарріс #кбф #g7 #яценюк #великобританія #відкрий_україну #мартін_гарріс #саміт

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