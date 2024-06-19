Захід підтримуватиме українську економіку під час війни, ізолюватиме РФ та її союзників - посол Канади в Україні

Підтримка країнами "Великої сімки" (G7) української економіки має важливе значення у війні на виснаження, яку веде РФ в Україні, заявила посол Канади в Україні Наталія Цмоць.

"Удари по енергетичній інфраструктурі здійснюються з метою дестабілізації економіки України. І наша підтримка України має означати підтримку української економіки, її стабілізацію і зростання. І чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу, Канаду та інші системи, тим потужнішими та сильнішими ми будемо", - зазначила Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Перед нами дуже багато роботи, але якщо ми починаємо з позиції міжнародної єдності, то це правильний початок для того, щоб ізолювати Росію та її союзників", - наголосила вона.

Дипломат наголосила, що ключовими умовами для переговорів із РФ країни G7 вважають гарантії поваги до територіальної цілісності України та виведення військ РФ з української території. "Ми бачимо єдність не тільки в межах країн Групи Семи, а вона поширюється і за її межі. І чим більше країн будуть об'єднані умовами для початку переговорів, тим сильнішою буде ця позиція", - сказала Цмоць.