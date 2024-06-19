Політика

20:53 19.06.2024

Захід підтримуватиме українську економіку під час війни, ізолюватиме РФ та її союзників - посол Канади в Україні

1 хв читати
Захід підтримуватиме українську економіку під час війни, ізолюватиме РФ та її союзників - посол Канади в Україні

Підтримка країнами "Великої сімки" (G7) української економіки має важливе значення у війні на виснаження, яку веде РФ в Україні, заявила посол Канади в Україні Наталія Цмоць.

"Удари по енергетичній інфраструктурі здійснюються з метою дестабілізації економіки України. І наша підтримка України має означати підтримку української економіки, її стабілізацію і зростання. І чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу, Канаду та інші системи, тим потужнішими та сильнішими ми будемо", - зазначила Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Перед нами дуже багато роботи, але якщо ми починаємо з позиції міжнародної єдності, то це правильний початок для того, щоб ізолювати Росію та її союзників", - наголосила вона.

Дипломат наголосила, що ключовими умовами для переговорів із РФ країни G7 вважають гарантії поваги до територіальної цілісності України та виведення військ РФ з української території. "Ми бачимо єдність не тільки в межах країн Групи Семи, а вона поширюється і за її межі. І чим більше країн будуть об'єднані умовами для початку переговорів, тим сильнішою буде ця позиція", - сказала Цмоць.

 

Теги: #яценюк #цмоць #війна #економiка #кбф #канада #відкрий_україну

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:58 19.06.2024
Польща зацікавлена в розширенні ЄС і членстві України - голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі

Польща зацікавлена в розширенні ЄС і членстві України - голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі

21:40 19.06.2024
Україна стане членом ЄС, але шлях буде непростим - представник Євросоюзу

Україна стане членом ЄС, але шлях буде непростим - представник Євросоюзу

21:06 19.06.2024
Яценюк: Конференція з відновлення в Берліні, засідання G7 і Саміт миру продемонстрували, що у нас єдність

Яценюк: Конференція з відновлення в Берліні, засідання G7 і Саміт миру продемонстрували, що у нас єдність

20:57 19.06.2024
Посол Великої Британії про використання заморожених активів: Росія платитиме за оборону України

Посол Великої Британії про використання заморожених активів: Росія платитиме за оборону України

19:00 19.06.2024
Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

17:29 19.06.2024
Представлено перші результати пілотного проєкту з виплати репарацій жертвам сексуального насильства в умовах війни

Представлено перші результати пілотного проєкту з виплати репарацій жертвам сексуального насильства в умовах війни

19:20 18.06.2024
Збитки українського агросектору за два роки війни перевищили $10 млрд - Мінагрополітики

Збитки українського агросектору за два роки війни перевищили $10 млрд - Мінагрополітики

10:02 18.06.2024
ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

09:10 18.06.2024
Саміт Групи Семи та Саміт миру - КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

Саміт Групи Семи та Саміт миру - КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7

19:45 16.06.2024
Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

ОСТАННЄ

Ми розуміємо, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть складними, зокрема, в аграрній сфері – польський міністр у справах ЄС

Радбез ООН обговорив перспективи досягнення миру в Україні

ВР 19 червня розгляне законопроєкт про БЕБ у 2-му читанні - голова комітету Гетманцев

Профільна комісія парламенту Швейцарії підтримала зняття заборони на реекспорт зброї, щоб допомогти Україні, - ЗМІ

Чміліте-Нільсен виступила у Верховній Раді - нардеп

ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

Байден схвалив політику НАТО щодо України та партнерство США з альянсом в Індо-Тихоокеанському регіоні - Білий дім

За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА