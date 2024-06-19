Політика

21:06 19.06.2024

Яценюк: Конференція з відновлення в Берліні, засідання G7 і Саміт миру продемонстрували, що у нас єдність

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Яценюк: Конференція з відновлення в Берліні, засідання G7 і Саміт миру продемонстрували, що у нас єдність

Конференція з відновлення в Берліні, засідання G7 та Інавгураційний Саміт миру в Швейцарії продемонстрували, що "у нас є єдність", заявив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час спеціальної події КБФ за участю послів країн G7.

Він наголосив, що конференція з відновлення в Берліні, стала економічним Раштайном, де обговорювали, "як зберегти Україну і як допомогти Україні насамперед у військовому сенсі, через постачання засобів протиракетної оборони".

Крім цього, за словами Яценюка, Саміт Миру "продемонстрував єдність наших союзників, і Україна знову з'явилася на ключових сторінках світових медіа". Також Саміт G7 продемонстрував Володимиру Путіну, "що його активи ніхто не звільнить з-під арешту".

"Група Семи сказала Путіну: ми готові тримати заарештованими ваші гроші десятками років. Тому що принаймні треба 10 років для того, щоб накопичити 50 мільярдів. Ми не відмовимося від України і ми будемо підтримувати Україну не просто стільки, скільки можемо, а стільки, скільки це потрібно, щоб Україна перемогла", - наголосив голова КФБ.

Крім цього, четверта подія, яка продемонструє єдність з Україною, це майбутній Саміт НАТО у Вашингтоні.

Яценюк нагадав, що КФБ від самого заснування у 2007 році щороку виступав із головним меседжем - Україна має стати членом НАТО: "Можу зараз тільки повторити цей меседж. Альтернативи для безпечної, вільної України, ніж членство України в НАТО, не існує", - наголосив голова форуму.

"Ми розуміємо всі проблеми, які є сьогодні, зокрема й серед членів Альянсу. Але ми впевнені в тому, що єдність західного світу має бути продемонстрована і в єдності ухвалення правильних рішень у сучасному світі. У сучасному світі, який рухається до наступних викликів і який, на жаль, дуже далекий від всеосяжного світу, який ми мали після завершення Другої світової війни", - підсумував він.

 

Теги: #g7 #яценюк #кбф #самміт #відкрий_україну

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