ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

У ЄС розраховують узгодити 14-й пакет антиросійських санкцій, до якого можуть увійти заходи щодо нафти та газу, до того, як головування в Союзі перейде до Угорщини, повідомляє EUobserver із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, серед нових санкцій можуть бути обмеження щодо російського скрапленого природного газу (СПГ) і транспортування російської нафти. Також, як очікується, в ЄС мають намір запровадити більш жорсткі обмеження на ведення бізнесу дочірніми компаніями країн ЄС у Росії.

Зокрема, до санкційних списків увійдуть нові фізичні та юридичні особи з РФ.

Планується узгодити 14-й пакет до саміту ЄС 27 червня і до того, як головування перейде Угорщині 1 липня. У деяких країнах Євросоюзу вважають, що під час угорського головування узгодити нові санкції стосовно Росії, яка продовжує розв'язану нею повномасштабну війну проти України, буде складніше.