Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що треба розглянути можливість економічного тиску на Китай, якщо він і далі надаватиме підтримку Росії.

"На якомусь етапі ми повинні будемо розглянути якісь економічні наслідки, якщо Китай не змінить своєї поведінки", - сказав Столтенберг в інтерв'ю ВВС під час візиту до Вашингтона.

Він зазначив, що "точаться розмови" про можливі санкції з боку країн - членів НАТО. На думку Столтенберга, Пекін намагається "всидіти на двох стільцях", підтримуючи Москву і намагаючись зберігати відносини з європейськими країнами.

Раніше в МЗС КНР неодноразово зазначали, що заява Столтенберга про передачу Китаєм Росії технологій і обладнання, застосовних у військовій галузі, не відповідає дійсності.