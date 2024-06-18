Політика

12:30 18.06.2024

Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

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Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що треба розглянути можливість економічного тиску на Китай, якщо він і далі надаватиме підтримку Росії.

"На якомусь етапі ми повинні будемо розглянути якісь економічні наслідки, якщо Китай не змінить своєї поведінки", - сказав Столтенберг в інтерв'ю ВВС під час візиту до Вашингтона.

Він зазначив, що "точаться розмови" про можливі санкції з боку країн - членів НАТО. На думку Столтенберга, Пекін намагається "всидіти на двох стільцях", підтримуючи Москву і намагаючись зберігати відносини з європейськими країнами.

Раніше в МЗС КНР неодноразово зазначали, що заява Столтенберга про передачу Китаєм Росії технологій і обладнання, застосовних у військовій галузі, не відповідає дійсності.

Теги: #столтенберг #китай #санкції

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