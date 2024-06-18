Байден схвалив політику НАТО щодо України та партнерство США з альянсом в Індо-Тихоокеанському регіоні - Білий дім

Президент США Джо Байден на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив і схвалив дії альянсу у сфері підтримки України, а також співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомив Білий дім.

"Президент привітав кроки, яких вживають союзники по НАТО для підтримки України та поглиблення партнерських відносин, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні", - йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі.

У ньому наголошується, що сторони також обговорили "значний прогрес" у сфері видатків на оборону, зокрема той факт, що 23 країни НАТО витрачатимуть на оборону 2% свого ВВП, це приблизно вдвічі більше відтоді, як президент Байден вступив на посаду".

Як повідомив преспул Білого дому, Столтенберг на зустрічі з Байденом зазначив, що видатки на оборону європейських країн-членів Північноатлантичного альянсу і Канади у 2024 році зростуть на 18%.

Генсек також висловив сподівання, що на майбутньому липневому саміті НАТО буде досягнуто домовленості про нарощування допомоги Києву.

"Я очікую, що коли ми зустрінемося наступного місяця, ми домовимося про те, що НАТО відіграватиме певну роль у наданні допомоги у сфері безпеки та підготовки, а також сподіваюся, що союзники погодяться на посилення фінансової підтримки України", - сказав він, і зазначив, що "це зменшить навантаження на Сполучені Штати та посилить нашу підтримку України".