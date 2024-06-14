У G7 закликали КНР чинити тиск на РФ, щоб та припинила агресію проти України - комюніке

Країни "Великої сімки" (G7) висловлюють глибоке занепокоєння підтримкою РФ із боку Китайської Народної Республіки, ідеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту, опублікованому на сайті головування Італії в п'ятницю.

"Ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію і негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України. Ми закликаємо Китай підтримати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності, а також принципах і цілях Статуту ООН, зокрема за допомогою прямого діалогу з Україною", - йдеться в документі.

У комюніке наголошується, що постійна підтримка Китаєм російського військово-промислового комплексу дає змогу РФ продовжувати незаконну війну в Україні та має значні й широкомасштабні наслідки для безпеки.

"Ми закликаємо Китай припинити передання матеріалів подвійного призначення, включно з компонентами озброєнь та обладнанням, що є сировиною для російського оборонного сектору... Ми продовжимо вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину Росії, включно з фінансовими установами, відповідно до нашої правової системи", - наголошують лідери країн G7.

У цьому контексті вони підтверджують, що суб'єкти, включно з фінансовими установами, які сприяють придбанню Росією товарів для її військово-промислового комплексу, підтримують дії з підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. "Відповідно, ми запровадимо обмежувальні заходи відповідно до наших правових систем, щоб запобігти зловживанням і обмежити доступ до наших фінансових систем для фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, включно з китайськими компаніями, які займаються цією діяльністю. Ми вживатимемо рішучих заходів проти суб'єктів, які допомагають Росії обійти наші санкції, зокрема шляхом запровадження серйозних санкцій для всіх, хто не зможе негайно припинити надання матеріальної підтримки російській агресії", - повідомляється в комюніке.

Також лідери "Великої сімки" засуджують військове співробітництво між КНДР і РФ, що зростає, включно з експортом Північною Кореєю і закупівлею Росією північнокорейських балістичних ракет, що є прямим порушенням відповідних резолюцій РБ ООН, а також використання Росією цих ракет проти України.

У документі також підтверджується засудження співучасті білоруського режиму у війні РФ проти України, ядерна риторика РФ та її позиція стратегічного залякування, включно з оголошеним нею розміщенням ядерної зброї в Білорусі.