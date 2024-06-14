Політика

21:36 14.06.2024

У G7 закликали КНР чинити тиск на РФ, щоб та припинила агресію проти України - комюніке

2 хв читати
У G7 закликали КНР чинити тиск на РФ, щоб та припинила агресію проти України - комюніке

Країни "Великої сімки" (G7) висловлюють глибоке занепокоєння підтримкою РФ із боку Китайської Народної Республіки, ідеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту, опублікованому на сайті головування Італії в п'ятницю.

"Ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію і негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України. Ми закликаємо Китай підтримати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності, а також принципах і цілях Статуту ООН, зокрема за допомогою прямого діалогу з Україною", - йдеться в документі.

У комюніке наголошується, що постійна підтримка Китаєм російського військово-промислового комплексу дає змогу РФ продовжувати незаконну війну в Україні та має значні й широкомасштабні наслідки для безпеки.

"Ми закликаємо Китай припинити передання матеріалів подвійного призначення, включно з компонентами озброєнь та обладнанням, що є сировиною для російського оборонного сектору... Ми продовжимо вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину Росії, включно з фінансовими установами, відповідно до нашої правової системи", - наголошують лідери країн G7.

У цьому контексті вони підтверджують, що суб'єкти, включно з фінансовими установами, які сприяють придбанню Росією товарів для її військово-промислового комплексу, підтримують дії з підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. "Відповідно, ми запровадимо обмежувальні заходи відповідно до наших правових систем, щоб запобігти зловживанням і обмежити доступ до наших фінансових систем для фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, включно з китайськими компаніями, які займаються цією діяльністю. Ми вживатимемо рішучих заходів проти суб'єктів, які допомагають Росії обійти наші санкції, зокрема шляхом запровадження серйозних санкцій для всіх, хто не зможе негайно припинити надання матеріальної підтримки російській агресії", - повідомляється в комюніке.

Також лідери "Великої сімки" засуджують військове співробітництво між КНДР і РФ, що зростає, включно з експортом Північною Кореєю і закупівлею Росією північнокорейських балістичних ракет, що є прямим порушенням відповідних резолюцій РБ ООН, а також використання Росією цих ракет проти України.

У документі також підтверджується засудження співучасті білоруського режиму у війні РФ проти України, ядерна риторика РФ та її позиція стратегічного залякування, включно з оголошеним нею розміщенням ядерної зброї в Білорусі.

 

 

 

Теги: #санкції #g7 #кнр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 14.06.2024
У G7 закликають до олімпійського перемир'я - комюніке

У G7 закликають до олімпійського перемир'я - комюніке

20:55 14.06.2024
Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

19:14 14.06.2024
РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

РФ має заплатити понад $486 млрд за завдані Україні збитки, триває пошук шляхів змусити її зробити це - декларація лідерів G7

23:01 13.06.2024
Президент США: Путін розраховує на доходи від проектів у сфері нафти і газу, наші санкції руйнують його плани

Президент США: Путін розраховує на доходи від проектів у сфері нафти і газу, наші санкції руйнують його плани

20:15 13.06.2024
Канада ввела нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб

Канада ввела нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб

15:03 13.06.2024
Лондон запровадив санкції щодо 42 російських і пов'язаних із РФ фізосіб і структур, компаній із Китаю та ОАЕ

Лондон запровадив санкції щодо 42 російських і пов'язаних із РФ фізосіб і структур, компаній із Китаю та ОАЕ

19:32 04.06.2024
Канада ввела санкції проти соратників експрезидента України Януковича

Канада ввела санкції проти соратників експрезидента України Януковича

20:48 31.05.2024
Санкції країн G7 і ЄС проти РФ і КНДР за постачання зброї були скоординованими

Санкції країн G7 і ЄС проти РФ і КНДР за постачання зброї були скоординованими

17:20 31.05.2024
Посол КНР в Україні Фань Сяньжун: Мартиненко зробив величезний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун: Мартиненко зробив величезний внесок у розвиток інформаційної служби в Україні

20:24 21.05.2024
США співпрацюватимуть з Європою та іншими партнерами щодо санкцій проти Китаю через його постачання Росії

США співпрацюватимуть з Європою та іншими партнерами щодо санкцій проти Китаю через його постачання Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні: Це буде виконанням обіцянок, які дала нам Європа

ОСТАННЄ

Київрада встановила прозорі правила в роботі МАФів

Порошенко пропонує план термінових заходів для захисту від енергетичного колапсу

Лідери G7 досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ

Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію пунктів української Формули миру

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

Італія висловила готовність в організації саміту щодо відновлення України у 2025 році

Солідарність Німеччини з Україною все ще сильна - міністерка розвитку про демарш AfD і BSW у бундестазі

Кличко обговорив питання децентралізації на Міжнародній конференції з відновлення України

Глава МЗС Великої Британії закликає використовувати російські активи на користь України та обрізати постачання російського газу в Європі

Єрмак у Берліні обговорив з ексдержсекретарем США перспективи для інновацій та інвестицій в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА