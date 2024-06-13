Політика

19:09 13.06.2024

Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів

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Зеленський на саміті G7 закликав підтримати план використання російських активів
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени "Великої сімки" (G7) підтримати план використання доходів від заморожених активів РФ і розробити механізм їхньої конфіскації надалі, повідомляють на сайті глави держави.

"Буде справедливим, коли саме Росія платитиме за шкоду, завдану російською війною. Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення", - сказав Зеленський, під час виступу на саміті G7 в Італії в четвер.

"Так само ми маємо створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на 300 мільярдів – маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть", - додав глава Української держави.

 

 

Теги: #активи #g7 #рф #президент

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