Політика

00:21 13.06.2024

Італія висловила готовність в організації саміту щодо відновлення України у 2025 році

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Італія висловила готовність в організації саміту щодо відновлення України у 2025 році

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова прийняти та організувати у себе Конференцію з відновлення України у 2025 році, повідомляє сайт МЗС Італії.

"Італійський уряд твердо налаштований на підтримку відновлення та реконструкції України, про що свідчить широка та авторитетна присутність нашої бізнес системи в Берліні. Це питання ми також поставили до центру нашого головування у G7: ми очікуємо конкретних результатів від Конференції та готові взяти на себе організацію її проведення в Італії у 2025 році", - сказав Таяні на щорічній Конференції з відновлення України, яка цього разу пройшла у Берліні.

Також політик додав, що двостороння допомога Італії становить понад два мільярди євро. Йдеться про суму без урахування військової допомоги та внеску до загальноєвропейської.

"На Конференції з відновлення у 2025 році візьмуть участь глави держав та урядів з 77 країн: всього очікується близько 1800 учасників. Буде запрошено 500 компаній, з них 150 з Німеччини, 150 з України та 200 з інших країн-учасниць", - додали в МЗС.

Теги: #організація #україна #саміт #італія

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