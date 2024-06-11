Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні: Це буде виконанням обіцянок, які дала нам Європа

Президент України Володимир Зеленський укотре заявив, що Україна виконала всі умови для початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі; ці переговори, за його словами, мають розпочатися вже в червні, оскільки це саме ті обіцянки, які Європа дала Україні.

"Хоч би як змінилися політичні настрої в Європі, факт нашої реальності такий: Євросоюз потрібен усім європейцям без винятку та кожній нації, яка поділяє спільні цінності всієї Європи й хоче жити, як ми, жити в мирі", - заявив він на церемонії відкриття конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Зеленський наголосив, що "українці - така нація, як і наші сусіди в Молдові, як і народ Грузії, як і держави Балкан та інші держави, які поважають Європу, свободу та верховенство права".

"Зараз Україна виконала все, що було необхідно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої країни в Євросоюзі. Всі передумови реалізовано. Цей червень має стати таким часом, коли буде підтверджено переговорну рамку й розпочнуться самі переговори", - заявив він.

За його словами, це важливо тому, що "це стане виконанням обіцянок, які дала Європа, і доказом того, що Європу не зламати ні тиском, ні фактичними сумнівами або будь-якими маніпуляціями".

Також Зеленський висловив упевненість у тому, що "обов'язково настане час і вільної Білорусі. Білорусі в Європі".