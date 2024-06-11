Політика

12:23 11.06.2024

ЄС має розпочати переговори про вступ України ще до кінця червня - президентка Єврокомісії

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ЄС має розпочати переговори про вступ України ще до кінця червня - президентка Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що переговори про вступ України до Європейського Союзу мають розпочатися ще до кінця червня.

"Україна виконала всі кроки, які ми (Європейська комісія - ІФ-У) сформулювали. Тому ми віримо, що Європейський Союз має розпочати переговори про вступ уже до кінця цього місяця", - сказала вона у вівторок у Берліні на конференції з питань відновлення України.

При цьому фон дер Ляєн наголосила, що реформи, які проводить Україна, є основою для того, щоб зробити Україну "привабливим майданчиком для інвестицій, для бізнесу", так само як і приводить її ще ближче до Європейського Союзу.

Теги: #урсула_ляєн #єс

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