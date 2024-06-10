Порошенко і Кличко привітали Європейську народну партію з перемогою на виборах до Європарламенту

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав Європейську народну партію (ЄНП) з перемогою на виборах до Європарламенту і висловив думку, що такі результати виборів - це "поразка Путіна і перемога проукраїнських політичних сил", повідомила пресслужба "Євросолідарності".

"Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що результати виборів до Європарламенту стали поразкою путіна і перемогою проукраїнських політичних сил. Порошенко щиро привітав Європейську народну партію із перемогою – як відомо, "Євросолідарність" є частиною політичної родини ЄНП", - йдеться в повідомленні на сайті політичної сили в понеділок увечері.

"Чому це важливо для України? ... Путін дуже розраховував на перемогу. Він розраховував на те, що Європа втомиться від України, що Європа зрадить своїм цінностям. І що популісти зможуть, в тому числі базуючись на російських грошах і на російських меседжах, забезпечити поразку Європи і поразку України. Цього не тільки не сталося – представництво Європейської народної партії наростило свою кількість депутатів", - сказав Порошенко, якого цитує пресслужба.

"Друга позиція – перемогли проукраїнські і проєвропейські сили. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже проводить переговори, щоб проєвропейська і проукраїнська коаліція і соціал-демократів, і лібералів, була сформована із суттєвим запасом як більшість у Європарламенті", - сказав Порошенко.

"Чому це так важливо? Хочу нагадати всім, що рішення про надання нам зброї було проголосоване першим у Європарламенті. Внаслідок нашої роботи, в тому числі і за ініціативи Європейської народної партії, було проголосовано позицію щодо запрошення України до НАТО. Хочу нагадати, що і безвізовий режим свого часу був ініційований та підтриманий Європейським парламентом. І виділення Україні 50 мільярдів євро, і фінансування переозброєння та безпеки – всі ці рішення були рішеннями Європарламенту", - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, Європейська народна партія, яка традиційно підтримує Україну, посіла перше місце за результатами виборів до Європейського парламенту (ЄП) і отримає 189 місць із 720 замість наявних сьогодні 176 із 705. Такі офіційні попередні результати розподілу місць оприлюднено на сайті Європарламенту. Другою за чисельністю політичною групою залишиться Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - близько 135 місць, що трохи менше від 139, посіданих ним сьогодні. Замикає трійку об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу" (Renew Europe), кількість мандатів якого може скоротитися зі 102 до 83.

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко також привітав із перемогою на виборах до Європарламенту Європейську народну партію (ЄНП), частиною якої є партія УДАР. Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

"Найщиріші привітання від мене та від партії «УДАР» друзям та колегам з ЄНП з нагоди їхньої переконливої перемоги на виборах до Європейського парламенту. Ми переконані, що ЄНП продовжить відігравати провідну роль в реалізації європейського проекту, просуванні демократичних цінностей. Та в допомозі ЄС Україні в боротьбі проти російської агресії", - заявив Віталій Кличко.

Лідер УДАРу побажав ЄНП нових успіхів на благо Європи та всіх її громадян.

Як відомо, Європейська народна партія (European People's Party, EPP), заснована 1976 року, - найбільше загальноєвропейське партійне об'єднання, до якого входять 83 партії та партнери з 43 країн.

Партія "УДАР Віталія Кличка" приєдналася до Європейської народної партії 2013 року, отримавши статус спостерігача.

Повідомлялося, що в березні 2023 року ЄНП підвищила статус УДАРу до асоційованого члена.